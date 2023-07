Europei U19, Hasa porta l’Italia in semifinale! 1-1 contro la Polonia

L’Italia Under 19 si qualifica alle semifinali degli Europei. Dopo la netta vittoria per 4-0 all’esordio contro Malta e il clamoroso ko per 1-5 contro il Portogallo, gli Azzurrini di Bollini pareggiano contro la Polonia con il risultato di 1-1 grazie al gol di Hasa che risponde alla rete in apertura di Strzalek. Il giovane centrocampista della Juventus, oltre alla rete, si è reso protagonista di una grande partita ricca di ottimi spunti in fase offensiva e non solo. L’Italia chiude dunque il Gruppo A da seconda in classifica con 4 punti (a pari punti con gli avversari di oggi) dietro ai portoghesi che nell’ultimo turno hanno vinto non senza problemi contro Malta per 2-1 (gol di Fale e di Goncalves). Gli Azzurrini, per garantirsi un posto in finale, se la vedranno con una tra Spagna e Norvegia.

