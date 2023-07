Spalletti-Giuntoli, due modi diversi di dire addio al Napoli

Dopo la vittori dello scudetto, il Napoli ha perso tre pezzi importanti, Kim, Spalletti e Giuntoli. In particolare questi ultimi due hanno avuto un modo di salutare il club partenopeo completamente diverso, come scrive oggi Il Mattino. “Differenti sul piano dello stile e forse anche su quello del rispetto verso una piazza che li ha sostenuti e ammirati per il lavoro svolto. Spalletti, prima di andare via, si è fatto tatuare lo scudetto sull’avambraccio sinistro. E poi, con moglie figlia, si è immerso nell’amore di Napoli, tuffandosi in questo infinito affetto. Tante belle parole, Napoli considerata come un’università di vita. E dire che lui un po’ di posti ne ha girati. Giuntoli, nel primo giorno a Torino, si è presentato davanti alla tv della Juve perfettamente vestito, con cravatta nera su camicia bianca. I colori sono quelli.

E, con poco tatto verso il Napoli, ha professato amore verso il bianconero da quando era bambino e faceva lunghe trasferte in pullman con il padre, che gli ha trasmesso la “juventinità”.