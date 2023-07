Quando Giuntoli tornerà al Maradona non sarà accolto coi fischi

Il ds, ormai ex Napoli, Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus, dove ha mostrato da subito la sua felicità per il trasferimento, ha detto addio al club partenopeo, non proprio come Spalletti. Il Mattino scrive: “Quando tornerà al Maradona da direttore sportivo della Juve, Giuntoli non sarà accolto con i fischi dai tifosi: non è Higuain, non va in campo e non è così importante. Spalletti, se dovesse tornare da queste parti (come spettatore o allenatore avversario), verrebbe accolto con affetto, quello che ha mostrato nei confronti della squadra che ha guidato per due anni, portandola nella storia.

