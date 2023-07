Itakura, smentita la trattativa in stato avanzato, vero il gradimento

Dopo il passaggio ( si attende l’ufficialità) di Kim al Bayern, è ancor più evidente l’esigenza del Napoli di acquistare un altro centrale difensivo. Per tutto il pomeriggio sono rimbalzate notizie su una trattativa in dirittura d’arrivo tra il club azzurro ed il giapponese Itakura. Adesso, come si apprende da Calciomercato.it, pare non ci sia nulla che faccia immaginare un closing imminente del Napoli per il difensore, anzi viene smentita anche l’esistenza di una trattativa in stato avanzato. Resiste solamente il gradimento per il centrale. Da parte della società azzurra, le indicazioni sono dello stesso tenore. Attualmente, per il giapponese non ci sono discorsi in atto, da vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.

Factory della Comunicazione