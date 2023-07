Di Francesco: “Proveremo a dare del filo da torcere anche al Napoli”

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone, squadra neo promossa in Serie A e prima avversaria del Campioni d’Italia del Napoli per la stagione 2023-24. Il tecnico riprende il suo percorso in panchina dopo un po’ di tempo, ma durante la conferenza stampa non parla di rivincite, ma solo di un compito da portare avanti per tifosi e società. Proverà anche a farsi trovare pronto per affrontare il Napoli…

Factory della Comunicazione

E’ questa l’occasione che stava aspettando?

“Ho scelto gli uomini, più della società o della parte economica. Con Guido ho rapporto da tantissimi anni. Io non lho mai chiamato per mettermi a disposizione. Appena mi ha chiamato, è venuto con Doronzo e in un attimo ci siamo messi d’accordo”.

A Frosinone può bruciare tre anni di amarezze?

“In realtà sono state 30 partite. Ripeto non sono io a dovermi riprendere rivincite. Io rappresento società e tifoseria e dobbiamo ritrovare forza. Fin dalla prima giornata proveremo a dare filo da torcere a tutti, anche al Napoli. Non so quando saremo pronti ma cercheremo di esserlo fin da subito”.