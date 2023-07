CdS – Osimhen, in tre anni, si è trasformato nel “Re Mida”

Il Napoli vuole trattenerlo, e lui sembra intenzionato a restare, ma per Victor Osimhen il destino è tutt’altro che certo in azzurro. Certo è che da quando è arrivato al Napoli ha triplicato il suo valore, e De Laurentiis lo ha detto a chiare lettere, non lo lascerà andare via per meno di 180 milioni di euro. Il Corriere dello Sport scrive: “C’erano voluti quarantanove milioni di euro in contanti, in un affare da settanta con una serie di contropartite, per prendersi un calciatore in prospettiva, una scommessa per uomini forti a cui poi Spalletti ha offerto la possibilità di costruirsi un destino forte: sono volati via tre anni, ci sono in mezzo 101 partite e 59 gol, una serie di infortuni e varie operazioni, ma Osimhen s’è trasformato in Re Mida, ha praticamente triplicato il proprio valore e comunque è diventato una star. Per meno di centottanta il Napoli non lo cederà, magari anche a duecento se è il caso, e questa sì che è una plusvalenza, anzi lo sarebbe, se non ci fosse il desiderio – quasi un’ossessione – di trovare il modo per rinnovare: chiacchierate in corso, Roberto Calenda, il manager, ascolta con devozione e aspetta che Adl si manifesti”.

