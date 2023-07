Serie A – Importanti novità regolamentari

Il Consiglio, su proposta della Lega di Serie A, ha approvato delle importanti deroghe per la stagione 2023-2024. La prima riguarda lo spareggio per assegnare lo scudetto: in caso di parità fra due squadre, il titolo di Campione d’Italia verrà assegnato mediante uno spareggio da disputarsi in casa della società meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa ovvero nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti dall’autorità preposta all’ordine pubblico. In caso di parità non si procederà ai tempi supplementari ma direttamente ai calci di rigore. Importante novità per la salvezza, in caso di parità fra la 17a e la 18a classificata, lo spareggio salvezza si disputerà in gare di andata e ritorno, con il retourn match da disputarsi in casa della squadra meglio piazzata in base alla classifica avulsa. In caso di parità al 90°, si procederà direttamente con i calci di rigore. La classifica avulsa sarà determinata in base ai seguenti criteri: punti negli scontri diretti, differenza reti negli incontri predetti, differenza reti generale, reti segnate, sorteggio. Approvato anche l’azzeramento delle ammonizioni dopo la prima fase della prossima Coppa Italia.

Fonte: figc.it.