Osimhen, il Bayern fa dietrofront. Il presidente Hoeness: “Aspettative d’incasso del Napoli fuori logica”

Tra gli estimatori di Victor Osimhen c’è stato sempre anche il Bayern Monaco, che avrebbe fatto follie pur di portarlo in Bundesliga, ma per follie si intendono cifre richieste realizzabili, per il club tedesco quella fatta da De Laurentiis è fuori ogni logica, come ha detto il presidente onorario Hoeness, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Da questo festival del gol e del danaro, il Bayern Monaco si è tirato fuori un po’ di tempo fa e l’ha rifatto adesso, attraverso Dieter Hoeness, ex centravanti del club e fratello di Uli – il presidente onorario – che sa interpretare i metodi e anche le strategie dei campioni di Germania. «Con Osimhen il Bayern potrebbe programmare quasi per 10 anni», ha detto a T-online. «Ma le aspettative di incasso che ha il Napoli sono fuori da ogni logica. Il Bayern non fa operazioni del genere, da 180 milioni, la cifra che si legge in giro». E il Napoli non cederà Osimhen per un euro in meno, così come il Psg non vorrà perdere Mbappé a parametro zero tra un anno: De Laurentiis l’ha detto in epoca non sospetta («Osimhen non è in vendita») e per rimangiarsi la promessa a se stesso, ci vorrebbe veramente una proposta indecente e quindi irrinunciabile. Per risolvere il problema centravanti, il Bayern virerà su Kane, con un’offerta da 80 milioni. Il Real ne aveva offerti 100…

