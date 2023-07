Giovanni Capuano: “Cambierà il modo di fare business”

Nel corso del programma radiofonico “Un Calcio Alla Radio” di Umberto Chiariello, in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto il giornalista di Radio24, Giovanni Capuano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Mbappè andra via tra un anno a parametro zero, provocando un grave danno d’immagine. Chi vive di player trading dovrà rimodulare la propria visione del business, laddove non sempre si potrà monetizzare. Alla fine il sistema sarà composto da una cerchia ristretta e poi, tutto il resto con le vecchie regole, dove noi italiani nè faremo parte, senza girarci intorno. Attualmente non c’è molto interesse nel promuovere nuove riforme; è sottoposto al vaglio dell’UEFA un meccanismo di contenimento dei costi con l’introduzione dei tetti alle spese possibili, senza menzionare l’NBA e altri sport americani. Per i diritti tv, tutti hanno fatto fatica a venderli, Premier League a parte. La Serie A ha come obiettivo 900 milioni, poi arriveranno forse tempi migliori. In previsione campionato, l’Inter è potenzialmente una squadra forte e giovane che potrebbe peggiorare solo per qualche mancata cessione. Sul Milan si è un po’ romanzato, la strategia rimane immutata: comprare giovani non troppo sconosciuti da, massimo, 25 milioni. La Juventus di Giuntoli deve avere almeno un paio di stagioni per abbattere i costi; sul lato giudiziario non si comprende il perchè l’UEFA dovrebbe rinviare una sentenza su un materiale probatorio già redatto. Sarebbe uno scandalo esser giudicati non in questa stagione. Il Napoli resta la favorita se non perde Osimhen, sostituisce dignitosamente Kim e porta Maxime Lopez, pur avendo cambiato allenatore e dopo aver stracciato un campionato”.

Fonte: Radio Napoli Centrale