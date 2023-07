Gazzetta – Le Normand e Kilman i primi nomi per il dopo Kim: le ultime

Max Kilman è la soluzione più gradita. Classe 1997, è di proprietà del Wolverhampton che chiede 50 milioni per lasciarlo andare. Gli inglesi però hanno necessita di incassare nel breve termine e confidano che l’interesse del Tottenham, dotato sicuramente di una maggiore capacità di spesa, possa tramutarsi in un’offerta allettante per il centrale. Le alternative Non appena saranno ricevuti, la dirigenza del Napoli si attiverà concretamente per consegnare a Rudi Garcia un sostituto all’altezza prima che la squadra si raduni a Castel Volturno la prossima settimana, così il tecnico potrà contare sulla rosa al completo per il ritiro di Dimaro.è la soluzione più gradita. Classe 1997, è di proprietà del Wolverhampton che chiede 50 milioni per lasciarlo andare. Gli inglesi però hanno necessita di incassare nel breve termine e confidano che l’interesse del Tottenham, dotato sicuramente di una maggiore capacità di spesa, possa tramutarsi in un’offerta allettante per il centrale.

Il tempo, dunque, potrebbe giocare in favore del Napoli, che resta vigile anche su altri fronti. In particolare per quanto riguarda Robin Le Normand, difensore della Real Sociedad e della nazionale spagnola. Compirà 27 anni il prossimo novembre e per quanto nelle recenti apparizioni in Nations League non si sia particolarmente distinto, trasmette una certa affidabilità e ha un trascorso di rilievo nelle competizioni europee. Il giocatore sarebbe pronto a lasciare i baschi, ma ha una clausola rescissoria da cinquanta milioni per cui non sono previsti sconti significativi: al massimo potrebbe essere ridotta fino a quaranta più bonus.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport