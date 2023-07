Esposito: “Mazzocchi resta a Salerno e forse anche Dia”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Esposito, direttore di tuttoSalernitana. Di seguito, un estratto:

Dia è in partenza? “Secondo me resta a Salerno. Si è parlato del Napoli ma non credo possa approdare in azzurro. C’è questa clausola di 25 milioni di euro entro il 20 luglio. Oggi è 7, e non resta molto tempo. Dopo la scadenza della clausola il club non se ne priverebbe per meno di 45 milioni. Dunque, non vedo il motivo per il quale un club dovrebbe spendere il doppio quando si potrebbe prelevare l’attaccante granata a soli 25 milioni. Infine, andrebbero verificate le condizioni fisiche, e di recupero, dell’attaccante dopo il recente infortunio”

Miretti potrebbe essere l’ennesimo giovane da far crescere all’Arechi? “Mi auguro di sì. Visti anche i buoni rapporti con la Juventus – come testimonia l’affare di Nicolussi-Caviglia – si potrebbe pensare a questa operazione. È un ottimo profilo, un giovane che potrebbe giungere in prestito con diritto di riscatto. È una formula che De Sanctis, usualmente, predilige, e che avrebbe richiesto anche per Joel Piroe. Un attaccante da oltre quaranta gol in Championship su cui, però, c’è molta concorrenza”

Mazzocchi resta a Salerno? “Assolutamente sì”

Daniele Verde verso l’Arechi? “E’ un giocatore che può interessare. Vedremo se l’affare potrà concretizzarsi nelle prossime settimane…”