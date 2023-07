Diritti TV, oggi nuovo round: la ripartizione dei match tra Sky, Dazn e mediaset

È previsto per oggi un nuovo round di trattative private per i diritti tv della Serie A dopo la fumata grigia dei giorni scorsi. In un albergo nel centro di Milano la commissione della Lega Serie A (Cappellini/Inter, Campoccia/Udinese, Lotito/Lazio, Luca Percassi/Atalanta e De Laurentiis/Napoli, insieme all’amministratore delegato Luigi De Siervo) incontrerà i vertici di DAZN, Sky e Mediaset per provare ad arrivare a una soluzione per il ciclo 2024/2029.

Factory della Comunicazione

Il 14 luglio ci sarà invece una nuova assemblea, visto anche che il 13 scade il termine per le offerte per la Coppa Italia, con la deadline fissata per il 2 agosto. Se non dovesse arrivare la fumata bianca si passerà alle offerte dei fondi per la creazione del canale. L’obiettivo realistico è quello di arrivare a 900 milioni di euro all’anno, con l’ipotesi più concreta que è quella di avere sei gare in esclusiva per DAZN, tre in coesclusiva tra DAZN e Sky e una in chiaro su Mediaset, che verrebbe trasmessa su Italia 1.