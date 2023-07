Dimaro/Folgarida – La SKI.IT Arena. Raddoppiati i posti per gli spettatori con 2 nuove tribune

LA “SKI.IT ARENA” CUORE PULSANTE DEL RITIRO 2023, IL VIA CON GRANDI EVENTI

DUE NUOVE TRIBUNE ALLO STADIO RADDOPPIANO I POSTI PER GLI SPETTATORI

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 7 luglio 2023 – Sarà la nuovissima “Ski.it Arena” il cuore pulsante del ritiro Tricolore de SSC Napoli in agenda dal 14 al 25 luglio a Dimaro Folgarida. È questa una delle grande novità che il centro della Val di Sole propone ai propri ospiti: una novità d’immagine con i portali imbandierati a festa che accoglieranno i Tifosi ma anche sostanziale per la creazione di due nuove tribune allo stadio Comunale di Dimaro Folgarida, esterne al campo di gioco, che di fatto raddoppieranno la capienza degli spettatori. Nella “Ski.it Arena” troveranno poi collocazione lo Store della società del Presidente Aurelio De Laurentiis e, come concordato nella recente visita con la delegazione marketing guidata da Valentina De Laurentiis, anche l’area con la Coppa dello Scudetto che potrà essere visitata dai tifosi.

E poi spazio all’area autografi. Un must per chi da tredici anni frequenta questo angolo del Trentino posto ai piedi delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio Unesco, e nella valle caratterizzata da un ambiente paradisiaco: anche quest’anno al termine degli allenamenti i giocatori usciranno nel grande piazzale della “Ski.it Arena” per regalare momenti di gioia ed emozioni ai propri beniamini.

La partenza del Ritiro 2023 si preannuncia con il botto: nell’area eventi dove vi è il Napoli Summer Village sabato sera si esibirà Giulia Centofante in un DJ set da paura (ore 21.30). E lo straordinario palco dello scudetto domenica sera ospiterà il giornalista di Sky Massimo Ugolini che presenterà il suo libro “La notte prima” di Massimo Ugolini con dei racconti di Maurizio de Giovanni. Con un ospite a sorpresa.

Come già annunciato la squadra del Napoli arriverà allo SportHotel Rosatti nel pomeriggio e quindi sabato e domenica svolgerà doppio allenamento allo Stadio nella “Ski.it Arena” la mattina con inizio alle ore 9.30|10.00 e il pomeriggio alle 17.00 |17.30.

Saranno undici giorni di lavoro per la squadra e di spensierata vacanza per i tifosi in un ambiente piacevole e naturale capace di garantire innumerevoli opportunità di vacanza attiva: dalla MTB al rafting, al Canyoning alla possibilità di salire nei rifugi in quota. E anche quest’anno a disposizione dei tifosi de SSC Napoli vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card che offrono grandi opportunità. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle nostre montagne grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole -. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 3 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 14 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”. Unica condizione soggiornare nelle strutture ricettive convenzionate. INFO: www.visitvaldisole.it

