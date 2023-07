De Laurentiis ha fissato un prezzo monstre e tratta per un nuovo contratto per il nigeriano

Si legge sulla Gazzetta dello sport:

De Laurentiis, da esperto imprenditore, ha intercettato una problematica del mercato attuale, cioè la carenza di centravanti prolifici ad alto livello disposti a muoversi. Per questo motivo, considerando anche l’età – è un classe 1998 – la valutazione che ha fatto di Osimhen è di 180 milioni di euro. L’ha ribadita all’agente del giocatore e alle società che hanno chiesto informazioni, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain su tutte. I tedeschi hanno bisogno di una prima punta per aprire un nuovo ciclo, un vuoto mai colmato dopo la partenza di Lewandowski. L’attaccante del Napoli era tra i profili vagliati (insieme a Kane e Kolo Muani tra gli altri), ma il prezzo fissato è assolutamente fuori mercato. Sono cifre che soltanto proprietà di sceicchi o dagli introiti importanti e unici del calcio inglese potrebbero affrontare, e non è il caso del Bayern. Che ieri per bocca del presidente onorario Uli Hoeness, si è chiamato fuori: «Certe cifre sono fuori da ogni logica». Gli sviluppi del caso Mbappé a Parigi potrebbero invece dare un impulso significativo allo stallo del Psg in tal senso. Al-Khelaifi ha recapitato un ultimatum inequivocabile al francese per un rinnovo di contratto, altrimenti sarà ufficialmente in vendita. L’incasso enorme da un’eventuale cessione potrebbe convincerlo a dare l’assalto ad Osimhen.

Tuttavia, non basta rifiutare le offerte per trattenere il capocannoniere della scorsa Serie A, con 26 reti in 31 presenze. Il Napoli vuole un dialogo costruttivo e si è reso disponibile a modificare l’accordo in essere. De Laurentiis ha proposto un significativo aumento dell’ingaggio, da 4,5 a 7 milioni, allungando la scadenza dal 2025 al 2027. Contestualmente la società abbasserebbe le proprie pretese, attraverso l’inserimento di una clausola rescissoria compresa tra i 100 e i 120 milioni, con ogni probabilità sulla falsariga di quella di Kim, cioè proporzionale al fatturato dell’acquirente. In questo modo la dirigenza avrebbe l’opportunità di accontentare Rudi Garcia, che vorrebbe non toccare troppo la rosa che ha vinto il titolo, specialmente se si parla del trascinatore indiscusso di una stagione da sogno. La via d’uscita sarebbe comunque segnata per l’anno prossimo, così come la garanzia di monetizzare al meglio la partenza di Osimhen.