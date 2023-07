Tutti i nomi sul taccuino del Napoli per il dopo Kim

Filmauro proverà a consegnare a Garcia un nuovo colosso del pacchetto arretrato che possa non far rimpiangere il sudcoreano ormai trasferitosi in Baviera (oggi il giocatore potrebbe essere ufficializzato dietro il pagamento della clausola da 58 milioni al Non è un caso che in cima alle priorità del club azzurro ci sia un difensore centrale. Il patron dellaproverà a consegnare aun nuovo colosso del pacchetto arretrato che possa non far rimpiangere il sudcoreano ormai trasferitosi in Baviera (oggi il giocatore potrebbe essere ufficializzato dietro il pagamento della clausola da 58 milioni al Napoli ). Possibilmente anche prima della partenza per il ritiro di Dimaro.

Lo scouting azzurro è alle prese con relazioni, video, analisi e valutazioni (anche di natura economica) per orientarsi sulla scelta migliore. Sul taccuino dei diesse c’è sempre Giorgio Scalvini dell’Atalanta, ma il Napoli non intende partecipare ad un’asta per il giovane nazionale U-21.

La Dea infatti ha alzato il tiro, arrivando a chiedere fino a 50 milioni di euro per il cartellino di uno dei suoi tanti prodotti del settore giovanile. Trattativa in stand-by. Prende corpo invece la pista per Maximilian Kilman, 26enne roccioso ed esperto centrale difensivo del Wolverhampton. Gli inglesi chiedono 40 milioni per Kilman, ma la cifra sembra «trattabile». Il Napoli sta sondando il terreno e la forbice tra domanda ed offerta non è poi così ampia.

In alternativa ci sono sempre Le Normand (Real Sociedad) ed Armel Bella-Kotchap (Southampton). Nel primo caso, l’ostacolo principale è la clausola rescissoria che nella migliore delle ipotesi costerebbe agli azzurri comunque 40 milioni. Nel caso del giovane Bella-Kotchap (21 anni), invece, si tratterebbe di una scommessa a cifre più abbordabili (poco più di 20 milioni di euro per il suo approodo a Napoli). Staremo a vedere. L’impressione è che la fumata bianca non tarderà ad arrivare.