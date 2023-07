Sorrentino, Ag. Barrow: “Ecco cosa ho pensato la prima volta che ho visto Osimhen”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi Sorrentino, procuratore di Barrow:

“L’Inter a detta di molti, dovrebbe avere grandissimi problemi, ma si è già mossa benissimo sul mercato per cui non vedo tutte queste problematiche legate al calcio italiano: se vogliono i soldi li tirano fuori. Ho parlato con un direttore di Serie B per un giocatore straniero e mi ha detto che il presidente gli ha detto che il prossimo anno devono giocare 3 under per prendere minutaggio e se una società di B si riduce a questo vuol dire che siamo messi malissimo.

Thiago Motta è un grande allenatore, farà una grande carriera. E’ bello anche da vedere nel suo ruolo quando è a bordo campo. Speriamo che si ripeta anche il prossimo anno perché non è impossibile che da un’annata benissimo ne venga fuori una meno bella.

Barrow in Turchia? A priori non si può escludere niente. Penso che il ragazzo resterà a Bologna, dico che resta al 100%, forse. Bologna è una piazza importante, nulla ha da invidiare a Firenze o ad altre piazze, ma un ulteriore passo in avanti sarebbe indicato. Barrow può giocare in più ruoli, se viene utilizzato come attaccante segna di più, se utilizzato come esterno fa più fatica, ma quest’anno è migliorato dal punto di vista fisico e non ha sofferto molto le due fasi. Il ruolo in cui preferisce giocare è come punta esterna senza doversi sobbarcare troppo il lavoro di rientrare. La prima volta che ho vista Osimhen ho detto mi sembra Barrow, ma il nigeriano è più devastante e poi ha un colpo di testa pazzesco”.