Osimhen-Napoli, i tifosi azzurri auspicano il rinnovo di Mbappè al PSG

Il rinnovo di Victor Osimhen al Napoli è tutt’altro che scontato, anche perchè, come ha sempre dichiarato De Laurentiis, se dovesse arrivare la famosa proposta indecente, il nigeriano potrebbe essere ceduto. Ma la richiesta del patron del Napoli è alta e non tutti possono permettersi un esborso simile, forse solo qualche sceicco, come il proprietario del PSG. Ecco il perchè dell’intreccio di mercato che potrebbe crearsi in caso di addio di Mbappè, col Napoli, come spiega oggi il Corriere dello Sport. “L’eventuale e immediata cessione di Mbappé al Madrid, insomma, creerebbe una necessità impellente: e la candidatura di Osimhen tornerebbe prepotente nella lista di un Paris libero dall’ingaggio spaziale del francse da 72 milioni di euro lordi. È di 4,5 milioni netti a stagione, invece, l’attuale stipendio di Osi. Come Abraham e meno di Vlahovic (7), Lautaro (6) e dell’ultimo Lukaku (8,5). De Laurentiis, dicevamo, ha annunciato di voler rinnovare fino al 2027 il suo contratto in scadenza nel 2025, ma per il momento non c’è accordo. La stagione, intanto, comincerà tra una settimana: i primi test andranno in scena tra mercoledì e giovedì al centro sportivo di Castelvolturno e poi da venerdì si comincerà a lavorare a Dimaro, in Trentino. Victor, come altri nazionali, dovrebbe raggiungere il gruppo in corsa: Garcia spera di conoscerlo presto”.

Factory della Comunicazione