Napoli concentrato sul centrale, i terzini sono solo “esplorati”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto:

L’interesse del Bari per Zanoli è reale? “C’è un interesse, d’altronde il doppio filo che lega Bari e Napoli è sempre molto solido. Sono situazioni che si esplorano, come per Caprile. Chiaramente, bisognerà incastrare queste operazioni anche con le richieste di altre squadre. Sono nomi, tuttavia, di attualità. C’è l’opzione ligure. Il Genoa, quest’anno, punta a fare una squadra giovane, italiana e di qualità. Zanoli rispecchia queste caratteristiche. Juventus? È un’ipotesi difficile. I bianconeri sono impegnati in operazioni d’uscita, anche se Giuntoli potrebbe essere un grande sponsor. Al momento, però, le squadre più interessate a Zanoli sono quelle della parte destra della classifica”

Chi è il terzino destro che il Napoli tratta come vice Di Lorenzo? “Il Napoli, in questo momento, è fortemente concentrato sul difensore centrale. I nomi che sono usciti in questo periodo per la fascia destra sono profili esplorati, ma mai realmente entrati nella lista di interesse concreto. L’obiettivo è puntellare la difesa centrale, potendo puntare sulla facilità di una trattativa per un vice piuttosto che un titolare nelle operazioni per l’esterno di difesa. Si sono fatti diversi nomi, come quello di Faraoni, ma in questo momento, porre un favorito sarebbe prematuro”

Come si migliora la rosa più forte dello scorso campionato? “Il campo ha detto sia stata la migliore, e migliorarla è difficile. La stagione del Milan, tuttavia, ci ha mostrato come il mercato non abbia permesso ai rossoneri di conservare il vantaggio del tricolore. Gli azzurri hanno affrontato già diversi cambiamenti importanti – fuori dal campo – come la guida tecnica che, a mio avviso, vale il 25% delle economie di una squadra. Il vantaggio del Napoli è quello di essersi privato, ad oggi, soltanto di Kim. Qualche innesto in mediana, ed un sostituto di Kim, sono le operazioni che i partenopei dovranno afre, a mio avviso, per mantenere sempre alta l’asticella”