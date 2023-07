Per Kilman, è sfida in Premier. De Laurentiis si tutela ed alza la posta

Aprendo alla cessione di Max Kilman, il Wolverhampton ha ingolosito diversi club. Non c’è solo il Napoli sul centrale inglese di origini ucraine individuato dal club di De Laurentiis come primo obiettivo per la difesa. Il giocatore piace anche al Tottenham e i Wolves sperano possa scatenarsi presto un’asta per ricavare il massimo dalla cessione, dovendo garantire una percentuale al suo precedente club, il Maidenhead United. La richiesta di 40 milioni di euro è ritenuta eccessiva dal Napoli, ma anche gli Spurs sono alla ricerca di uno sconto e non intendono affondare il colpo per il momento. La prima alternativa è Robin Le Normand, spagnolo della Real Sociedad, valutato i 40 milioni della clausola rescissoria. Kim, intanto, sta per firmare col Bayern (che pagherà la clausola al Napoli): ieri lo staff sanitario del club tedesco è arrivato in Corea e oggi Minjae terminerà il servizio militare e comincerà le visite mediche.

SI TRATTA. De Laurentiis si è spinto fino a 35 milioni di euro per convincere il Wolverhampton a cedere Kilman, ma ha incassato un rifiuto. I due club sono in fase d’attesa: il Napoli spera che alla fine i Wolves si convincano ad accettare la prima offerta, anche perché il calciatore vuole giocare la Champions, vetrina che non potrebbe offrirgli il Tottenham, nuova candidata dell’asta. Ma il Napoli ha giocato d’anticipo ed è in una posizione di vantaggio. Kilman in cima e a seguire Le Normand, 26 anni, difensore della Real Sociedad. In lista anche il francese Ibrahima Konaté del Liverpool, 24 anni, quasi due metri di centrale affidabile e deciso ma anche proprietario di un ingaggio elevato.

