De Luca: “Non ci saranno grossi contraccolpi, ma un minimo di tempo a Garcia va dato”

Francesco De Luca, responsabile delle pagine sportive de Il Mattino, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, condotta da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte: “Calendario stagione 2023-2024? Si comincia con la rivelazione del campionato di Serie B, il Frosinone, che proprio come il Napoli ha cambiato allenatore, prendendo Eusebio De Francesco. Il calendario mi sembra equilibrato per il Napoli, che può partire bene. A gennaio il club azzurro sarà impegnato con Lazio, Inter e Fiorentina per la supercoppa in Arabia Saudita e bisogna vedere quanto questo peserà sul campionato. L’ultima è con il Lecce, e mi auguro che si possa festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli e la salvezza dei pugliesi. Non si può pensare che il campionato dello scorso anno sia ripetibile: non si è mai vista una squadra vincere con un vantaggio di sedici punti. Il Napoli risentirà del periodo di adattamento per il cambio allenatore? Il Napoli ha ottime prospettive, certo perde Kim e ci sono dubbi sulla permanenza del bomber Osimhen, che mi auguro rimanga. Non credo ci saranno grossi contraccolpi ma a Garcia va concesso il tempo necessario per entrare nella testa dei calciatori: al di là del modulo, i giocatori dovranno entrare in un modo differente di intendere il calcio e trovare il giusto feeling con il nuovo allenatore. Quanto pesa la conferma di Osimhen? Moltissimo, stiamo parlando di uno dei più forti attaccanti del pianeta, una fortuna che il Napoli si è costruito, puntando su di lui spendendo una cifra ragguardevole e incontrando la sfiducia di parte della piazza. È fondamentale confermarlo, se la prospettiva è quella di confermarsi competitivi per la corsa scudetto. La finale Champions obiettivo concreto del Napoli, come dichiarato da De Laurentiis? Certo, ma lì gioca anche la componente episodi, ricordiamo tutti come andò lo scorso anno nei quarti di finale contro il Milan. Sono certo che il Napoli sarà protagonista anche nella stagione che sta per cominciare: i ragazzi dovranno conservare la stessa determinazione, qualità, cattiveria agonistica mostrate nella scorsa stagione. Sostituto Kim? Il Napoli ha messo sul tavolo più opzioni che saranno valutate da Garcia e De Laurentiis la prossima settimana: in meno di dieci giorni il patron proverà a dare all’allenatore il sostituto del sudcoreano. Avere l’organico quasi al completo prima di Dimaro sarebbe fondamentale per iniziare bene la stagione”.

Factory della Comunicazione