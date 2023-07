Stendardo sicuro: “Mi fido del presidente, nessuno pensava avrebbe vinto lo scudetto”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, avvocato, allenatore deled ex calciatore del: “? Un ottimo difensore. Un giocatore che ha delle grandi qualità. Mi fido del presidente perché, d’altronde, chi di noi avrebbe scommesso sulla vittoria dellodopo aver smantellato la squadra con l’addio di calciatori comeed De Laurentiis , invece, è stato molto bravo nel saper scegliere calciatori che si sono rivelati straordinari. Mi fido dell’intuito del patron, e della sua capacità di sostituire degnamente chi andrà via.? Un buon giocatore, capace di esprimersi al meglio davanti alla difesa. Un calciatore tecnico che fisicamente somiglia a, ed in grado di vedere la giocata prima degli altri. Potrà essere una risorsa in più per il centrocampo delgià qualitativamente eccellente. I diritti televisivi rappresentano la voce più importante del fatturato di un club, quasi l’80%. Inparliamo del triplo, quasi il quadruplo, dei diritti televisivi rispetto a quelli italiani, Credo sia importante trovare soluzioni che possano garantire maggiore appeal, soprattutto all’estero. Tuttavia, se ci sono giocatori importanti comeche scelgono l’estero, con partecipata collaborazione delle proprietà, vuol dire che insussiste un evidente problema di liquidità. Sarebbe fondamentale puntare sugli stadi di proprietà e sui settori giovanili.ha convinto con quel che possiamo definire il più bel calcio d’. La, invece, ha deluso le aspettative anche per un problema tecnico. Le vicende giudiziarie hanno sicuramente influito sulla testa dei giocatori, edè stato bravo ad ottenere il massimo in quella situazione. Ciononostante, l’eliminazione europea è una delusione troppo grande. I bianconeri, dunque, hanno deluso tanto dal punto di vista tecnico.è un giocatore che fa sempre il suo. Una soluzione ottimale per la difesa azzurra anche in virtù della sua duttilità. Prestito dicredo abbia grossi margini di miglioramento. Un prestito potrebbe soltanto fargli bene e permettergli di costruirsi come il futuro della squadra azzurra“.