Serie A 2023-24 – La rivoluzione televisiva per la nuova stagione

In attesa di conoscere il calendario per la nuova stagione calcistica 2023-24, ci potrebbero essere novità in arrivo anche per quel che riguarda la trasmissione ed i diritti tv, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “La rivoluzione televisiva potrebbe invece arrivare nella stagione 2024/25. La Lega si è data un altro mese di tempo (fino al 2 agosto) per valutare le offerte e capire se non convenga invece procedere alla realizzazione di un proprio canale e autoprodurre la trasmissione delle gare. Se le trattative con i broadcaster andranno a buon fine, comunque, almeno una partita per giornata (in particolare quella del sabato sera) potrebbe essere trasmessa in chiaro. Per la precisione da Mediaset, che sta partecipando al confronto”.

Factory della Comunicazione