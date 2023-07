Nazionale A Femminile – Al campo ‘Gianluca Vialli’ l’ultimo allenamento prima della partenza per la Nuova Zelanda

Factory della Comunicazione

NAZIONALE A FEMMINILE

Si avvicina l’inizio della spedizione Mondiale: le ragazze della Ct Bertolini, dopo l’ultima seduta al CPO ‘Giulio Onesti’ di Roma, hanno posato per la foto ufficiale. Nel pomeriggio il saluto del vice ambasciatore neozelandese a Roma, poi il decollo con destinazione Auckland

L’ultimo allenamento in Italia, la foto ufficiale, il saluto del vice ambasciatore neozelandese in Italia. La Nazionale femminile è pronta al decollo con destinazione Nuova Zelanda: il volo, in partenza in serata dall’Aeroporto di Fiumicino, darà ufficialmente il via alla missione Mondiale per le ragazze della Ct Milena Bertolini.

In mattinata, la squadra è scesa in campo per l’ultima seduta di allenamento, che si è svolta sul campo del CPO ‘Giulio Onesti’ dell’Acqua Acetosa recentemente intitolato a Gianluca Vialli. Dopo l’allenamento, la squadra e lo staff hanno posato per la foto ufficiale.

Nel pomeriggio, prima della partenza per l’aeroporto di Fiumicino, la Nazionale riceverà il saluto del vice ambasciatore neozelandese in Italia, Daniel Wai-Poi, accompagnato dalla Seconda Segretaria Emma Murphy e dalla Policy Adviser Claudia Grosso.

Fonte e foto Figc