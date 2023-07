Campionato 2023-24 – Novità in arrivo, turni infrasettimanali e soste

Novità in arrivo per la prossima stagione calcistica per quanto riguarda il campionato 2023-24 di Serie A. Il Corriere dello Sport ne illustra oggi i vari aspetti.

“Il campionato di Serie A partirà il 20 agosto, al netto di anticipi e posticipi che per le prime quattro giornate verranno comunicati venerdì. L’unico turno infrasettimanale è previsto per mercoledì 27 settembre. Soste per le gare della Nazionale in corrispondenza delle domeniche del 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre 2023 e del 24 marzo 2024. Quasi in reazione alla lunga sosta invernale imposta nella scorsa stagione dal Mondiale del Qatar, la novità consiste nel fatto che si andrà in campo anche durante le festività natalizie (sabato 23 dicembre) e di Capodanno (si gioca sabato 30 dicembre). Conclusione del torneo il 26 maggio 2024.

Nulla o poco cambia nelle modalità con cui verrà trasmesso, in televisione o in streaming, il prossimo campionato. Siamo all’ultima annata del contratto attuale, che prevede l’esclusiva su Dazn di sette gare per giornata e la co-esclusiva Dazn e Sky per le tre gare rimanenti: tipicamente l’anticipo del sabato sera, la partita delle 12.30 della domenica e il posticipo del lunedì”.