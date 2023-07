Una location da sogno per svelare la nuova maglia del Napoli

In attesa che riparta la nuova stagione calcistica, il Napoli si appresta a partire per il primo dei due ritiri di preparazione, quello di Dimaro Folgarida, ma prima svelerà la nuova maglia azzurra, quella che porterà cucito lo scudetto, e lo farà in una location da sogno, come scrive oggi Il Mattino. “Il club azzurro ha scelto una data e una location da sogno per presentare la maglia per la prossima stagione, ovvero quella che avrà sul petto il tricolore conquistato dalla squadra di Spalletti nella passata stagione. È, quindi, con questo spirito che lunedì 10 luglio alle ore 14.00 presso la nave MSC World Europa sarà svelata la nuova divisa che sarà indossata dai calciatori agli ordini di Rudi Garcia per la prossima stagione.

Si tratta di un evento molto atteso perché in tantissimi sono curiosi di scoprire come sarà la maglia dello scudetto del Napoli. Per l’occasione, e in questa location speciale, ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis a fare da padrone di casa. Impossibile, quindi, non andare indietro con la memoria all’estate 2011, quando proprio su una nave da crociera il Napoli svelò il suo nuovo colpo di mercato: Gokhan Inter, che svelò la sua identità solo dopo aver tolto dalla faccia una maschera di un leone. Le immagini della conferenza stampa di presentazione saranno diffuse dal Napoli in diretta e trasmesse sui canali social del club azzurro”.