Sarri allunga l’occhio in casa Napoli, piace un azzurro per la fascia, c’è un indizio!

Nelle ultime ore ha preso corpo la candidatura di Matteo Politano, romano di nascita ed ex settore giovanile della Roma, ala di piede sinistro in forza al Napoli. Il suo contratto scade nel 2025 e le richieste di rinnovo a De Laurentiis si sono fatte nelle ultime settimane particolarmente pressanti. Piace a Sarri, sembra essere davanti a Orsolini. Ha il profilo giusto per caratteristiche tecniche e per esperienza. Il ct Mancini lo ha spesso convocato e utilizzato con l’Italia, rimase escluso in exremis dalla lista per l’Europeo 2021. Ha giocato in Champions. E certe indiscrezioni sono arrivate anche da Velletri, dove sarebbe attratto da interessi extracalcistici con amici che lo danno per sicuro alla Lazio. Sicuro non è perché non ci sono conferme da Formello (se non l’interesse) e perché nei piani del Napoli non sarebbe stata messa in preventivo la sua cessione. Semmai potrebbe essere sacrificato Lozano, con un ingaggio pesantissimo e la scadenza vicina del 2024. Dunque Lotito, per arrivarci, dovrebbe intavolare una trattativa con De Laurentiis: allo stato attuale non ci sono segnali in questa direzione. Un elemento, però, non va trascurato. Politano ha cambiato agente, ora è seguito da Giuffredi, lo stesso di Casale e Zaccagni, due giocatori portati alla Lazio, in buonissimi rapporti con Lotito dai tempi della Salernitana. Ci sono i presupposti per provarci e non escludere la candidatura dell’ex romanista. Fonte: CdS

