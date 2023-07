Osimhen-Napoli, storia di un amore che non si limita al calcio

Il Napoli lo ama, e lui ama Napoli, e per Victor Osimhen si prospetta un’altra stagione da protagonista in azzurro. Campione d’Italia e capocannoniere della Serie A, l’attaccante nigeriano ha sempre dimostrato il suo amore per la maglia del Napoli, che non è fatto solo di calcio, e lo ha fatto anche parlandone qualche giorno fa ai media nigeriani, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “L’insaziabile Osimhen, trentuno reti in questa stagione, la prima senza un accidente serio (e comunque con sei partite saltate per un infortunio alla prima con il Liverpool e l’andata dei quarti di Champions sacrificati dopo un problema con la Nigeria ), s’è perso tra i rivoli di questa Napoli di lui innamorata persa e da lui ricambiato con gli stessi, inimmaginabili slanci dialettici che sanno di impegno: «Non ho mai visto una città più folle di calcio come Napoli». È Napoli che l’ha stregato, elevandolo ad eroe; è Napoli che l’ha conquistato, «brutalmente», con quelle inondazioni d’affetto che non appartengono solo al calcio; è Napoli che sta avendo un peso in questa estate che sa di tutto, pure di «terrore», perché l’idea che un giorno all’improvviso, stavolta possa presentarsi un principe o uno sceicco rimane un tormento dell’anima che Osimhen schiaccia e demolisce. «I tifosi ti dimostrano tutto il loro affetto e ovunque io vada, sono sempre trattato con rispetto. I bambini mi amano, la gente mi ammira, mi considerando un idolo e indossan o r epliche della mia maschera. Per me non esiste un posto migliore di questo. E io sono felice di aver fatto la scelta giusta venendo qui». Vedi Napoli e poi…”

Factory della Comunicazione