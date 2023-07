Obbligati dall’Uefa, c’è una data entro la quale il Napoli deve scegliere il nuovo Ds

Il Napoli dovrà riempire quelle caselle rimaste vuote dopo la fine della stagione. Panchina sistemata con l’arrivo di Garcia, ora tocca al nuovo ds, priorità dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. Ma non è solo una questione che riguarda l’esigenza societaria, perchè ci sono delle regole stabilite dalla UEFA, dalle quali non si può prescindere, come scrive oggi Il Mattino. “A norma di regolamento, infatti, tutti le squadre che partecipano alle competizioni Uefa hanno 30 giorni di tempo dal momento in cui la casella diventa vacante (come nel caso del Napoli). Altro discorso, invece, per le squadre che non sono impegnate nelle coppe per cui la dead line è il 15 settembre. Considerando che la risoluzione consensuale con Giuntoli è stata firmata il 30 giugno scorso, i conti sono presto fatti. Fin qui le norme, i regolamenti e le carte federali. Altro discorso sarà capire a chi affidare il compito di direttore sportivo del Napoli. Per il momento, il duo composto da Leonardo Micheli e Maurizio Mantovani ha raccolto il testimone e non è escluso che si vada avanti con loro (entrambi hanno il patentino di direttore sportivo, così come tanti altri nell’organigramma azzurro tra cui il sempreverde Alberto Vallefuoco e Davide Iorio)”.

