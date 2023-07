Napoli&Osimhen: pronto aumento d’ingaggio e clausola

De Laurentiis ha detto molto chiaramente che Victor Osimhen non partirà. Il bomber nigeriano, dal canto suo, ha appena detto di stare benissimo a Napoli e di non vedere l’ora di cominciare la prossima stagione. Le parti devono comunque incontrarsi, per discutere, semplicemente parlare di futuro…Il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schiara, attraverso un tweet ha sintetizzato quelle che sono le intenzioni del Napoli: “Il Napoli sta spingendo per bloccare Victor Osimhen con il prolungamento del contratto fino al 2027: pronto un importante aumento di stipendio a € 6,5M/anno + bonus. Una clausola rescissoria (valida da luglio 2024) potrebbe essere inclusa nell’affare”.

#Napoli are pushing to lock Victor #Osimhen with the contract extension until 2027: ready an important increase in salary to €6,5M/year + bonuses. A release clause( valid from July 2024) could be included in the deal. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2023