La novità AIA – On air gli audio di arbitro e VAR «Trasparenza»

La novità? Non sui «promossi e bocciati», lì zero sorprese: dismessi per motivi tecnici Miele, Meraviglia, Gariglio, Paterna e Serra, quello del vai all’area (ma dai!) con Mourinho (Rocchi: «Non è stato al 100%, ha sbagliato in quel momento e glielo abbiamo detto, è rimasto a casa qualche settimana, ha subito un procedimento che si è chiuso senza particolari problemi. Farà molto probabilmente il VAR. Mi auguro che questo caso sia chiuso») più i dimissionari Maggioni, Irrati e Valeri; promossi Di Marco, Bonacina – ah, quel Lecco-Foggia! – Collu, Tremolada e Monaldi. Nessuna sorpresa neanche sulle commissioni (i nuovi Damato e Tonolini per Rocchi, l’ex VMO Banti per Ciampi, poi tutti confermati), così come sul settore tecnico (Trefoloni resta dove è). L’unico nome che balza agli occhi è quello di Tozzi, che ha preso il posto di Celi (va al CRA Puglia) nella CON Prof, gli osservatori per i professionisti. Il che, tradotto, significa che Alfredo Trentalange è rimasto fuori da tutto. Avrà un ruolo all’interno dell’AIA, non certo quello che il suo gruppo (notate diverse assenze ieri in Figc) aveva provato ad ottenere (pare fino a notte fonda), entrerà nella Commissione programmi associativi e contrasto alla violenza. Confermato anche Riccardo Pinzani come coordinatore dei rapporti con i club.

AUDIO. La vera novità saranno gli audio, le conversazioni fra arbitro e VAR (le aveva invocate anche Mourinho, e non solo), che verranno fatti ascoltare probabilmente fra lunedì e martedì, con tanto di spiegazione tecnica e contraddittorio. «Gli audio sono a disposizione della Figc e della Lega, le immagini di Dazn ora e di chi si aggiudicherà i diritti per il futuro» ha detto il presidente della Figc, Gravina, aggiungendo: «Lo faremo perché non abbiamo nulla da temere, né noi, né l’Aia, né gli arbitri. Vogliamo che ci sia la massima trasparenza possibile» .

