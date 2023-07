Koch non affidabile per il Napoli, ma Kilman è un affare!

Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Tom Colomosse, giornalista ‘Daily Mail’

“Koch al Napoli? Istintivamente direi che non sia all’altezza del Napoli, ma se due o tre anni fa mi avessero detto che Anguissa avrebbe fatto bene, sarei stato ugualmente sorpreso. Koch per me non è un difensore affidabile o all’altezza di una squadra che deve vincere lo scudetto, ma forse il Napoli sa leggere i calciatori diversamente.

Max Kilman? È un giocatore molto interessante. È stato un giocatore internazionale di Futsal fino a 21/22 giocava nei dilettanti, poi è cresciuto in maniera enorme. È alto, mancino ed abbastanza tecnico. Se il Napoli prende lui fa un affare secondo me perché sa inserirsi in una squadra forte così. La difesa del Wolves è stata sempre molto forte, il problema è stato segnare. Kim ha fatto delle cose straordinarie e sta per andare al Bayern dopo una sola stagione. Se Kilman riuscisse a tenere il ritmo di Kim farebbe molto bene.

Kotchap? L’ho visto e mi ha impressionato molto, devo dire. Sembrava forte fisicamente, ma dotato tecnicamente. Giocava come se fosse un ragazzo di 25/26 anni. Dobbiamo aggiungere che il Southampton è retrocesso con ampi margini. È giovane e forse farebbe meglio in una squadra molto forte come il Napoli.

Alcaraz? Ha fatto bene in una squadra che non stava facendo bene. Riusciva a segnare, a creare delle opportunità e a farsi notare e non è una cosa da poco in una squadra come il Southampton dell’anno scorso. Non l’ho visto molto perché non seguo molto il Southampton, ma quando l’ho visto mi ha fatto una buona impressione.

Il Manchester United su Osimhen? Mai dire mai. Siamo ad inizio luglio e il mercato intorno ad Osimhen dalla Premier sembra abbastanza tranquillo e questo mi sorprende perché è un attaccante molto completo e tra i migliori al mondo. Sappiamo che è molto difficile togliere al Napoli i giocatori che vuole tenersi. Forse il Manchester United non farà questo sforzo economico. Infatti, leggiamo in giro che vogliono prendere Hojlund che costa meno.

Vice Anguissa dalla Premier? Di lui avrei detto che è stato uno dei centrocampisti difensivi più forti della Premier, ma ha avuto tanti infortuni e ha perso la condizione ed il ritmo. Dopo di lui devo pensare un po’ perché i giocatori della Premier costano molto. Se dovessi fare un nome farei quello di Kamara dell’Aston Villa”.