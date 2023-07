Kim non potrà svolgere le visite col Bayern prima di giovedì, ecco perchè

Il difensore del Napoli Kim Min-jae è attualmente in Corea del Sud per svolgere il servizio militare obbligatorio nel suo paese. Al suo rientro sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco, che verserà nelle casse della SSCN i 58 milioni della clausola rescissoria applicata al contratto del calciatore. Ma le visite mediche prima della firma col club tedesco non potranno svolgersi prima di giovedì, come spiega il portale asiatico Football Asian.

Factory della Comunicazione

“È stato riferito che Kim Min-jae si sottoporrà a un test medico con il Bayern questo mercoledì. Ma Kim Min-jae non può sostenere un esame medico mercoledì. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha riferito che KIM Min-jae è programmato per le visite mediche mercoledì. Ma è impossibile”.

“Il mercoledì previsto dai maggiori media europei è il 5 luglio. Ma Kim Min-jae è al centro di addestramento militare il 5 luglio. Tutti gli uomini sani in Corea hanno il dovere militare. Il difensore si sta allenando. Nel centro di addestramento militare il contatto con il mondo esterno è assolutamente impossibile. Chiamate, e-mail e messaggi di testo sono tutti fuori discussione, a meno che non si tratti di qualcosa di veramente importante, come un affare di famiglia. Non può nemmeno uscire. Il test medico per andare a Monaco è molto importante per Min-jae, ma è una questione personale. Per questo motivo, in Corea è impossibile contattare il mondo esterno. Min-jae lascia l’esercito dopo le 10:00 del 6 luglio (ora solare coreana). Considerando la differenza di fuso orario, il giorno in cui Kim Min-jae verrà rilasciato dall’esercito è giovedì 6 luglio anche in Europa. Anche se Kim Min-jae va in ospedale subito dopo il rilascio e si sottopone a un esame medico, è già giovedì. Oppure puoi prendere un volo diretto per Monaco”. IlNapolista