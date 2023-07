Kim a breve passerà al Bayern, quattro nomi per sostituire il sudcoreano

Il Napoli è sul mercato per trovare i rinforzi nei reparti che lo richiedono, e gli eventuali sostituti per i partenti, come Kim Min-jae, che a breve passerà al Bayern Monaco, club che verserà nelle casse del Napoli i 58 milioni della clausola rescissoria. I nomi in lista per sostituire il sudcoreano sono almeno quattro, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Minjae diventerà un giocatore del Bayern appena lascerà la caserma di Nonsan , in Corea, dove sta completando le tre settimane di addestramento obbligatorio di base (terminerà giovedì), e il Napoli sta trattando con il Wolverhampton per Max Kilman, mancino di 26 anni ritenuto un erede perfetto: in Inghilterra hanno raccontato della prima offerta di DeLa – 35 milioni di euro – e del rifiuto dei Wolves. Con precisazione: lo valutano 40 milioni. Kilman è seguito anche dal Tottenham ed è il primo obiettivo , ma non l’unico: Robin Le Normand è un altro profilo ritenuto molto importante. Nazionale spagnolo nato in Francia, 26 anni e una clausola rescissoria da 40 milioni nel suo contratto con la Real Sociedad. In lista anche il francese del Liverpool , Ibrahima Konaté , 24 anni e appena 14 presenze nell’ultima stagione. Dall’Olanda raccontano pure che il Napoli è tra i club interessati a Danilho Doekhi, 25 anni, gigante dell’Union Berlino”.

Factory della Comunicazione