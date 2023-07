Dopo Kim – Da Kilman ad Itakura, finendo al prestito di Ostigard

La “missione” è: sostituire Kim. Il Napoli si guarda intorno, ma non affonda i colpi. Seguiti Maximilian Kilman, del Wolverhampton, Robin Le Normand della Real Sociedad, senza tralasciare Scalvini. Come scrive La Gazzetta dello Sport: “ Micheli e Mantovani stanno spaziando su vari profili, cercando di trovare soluzioni diverse. Anche perché quest’anno il mercato dei difensori appare impazzito per certe valutazioni. […] Josko Gvardiol, difensore richiesto dal Manchester City al Lipsia valutato cento milioni…Cifre mai pagate per un centrale della terza linea. […] Altra pista da non tralasciare quella che porta al giapponese del Borussia M’gladbach, Ko Itakura. Restando in tema nel ruolo, si sta ragionando se accettare qualche proposta e cedere in prestito Leo Ostigard per far crescere più in fretta il norvegese. Nel caso fosse presa questa decisione un’alternativa per completare la rosa dei centrali difensivi sarebbe lo sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol, altro classe 1999. Una trattativa è prematura ma in lista c’è anche lui.”

