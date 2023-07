Diritti tv, si potrebbe andare verso il…sempre in campo!

In pratica, si potrebbe essere sempre in campo. La Serie A, dopo l’apertura delle buste, si è presa un mese di tempo per decidere.

Dazn, Sky e Mediaset hanno fatto le loro offerte. Scrive La Gazzetta dello Sport: “

Nonostante la fumata nera di ieri, in realtà si procede piuttosto speditamente. In particolare, in due direzioni: una riguarda il format dell’offerta televisiva, che modificherebbe il mosaico della giornata, già abbondantemente toccato nella stagione finita proprio un mese fa, soprattutto (ma non solo) per le necessità delle squadre impegnate nelle coppe europee. In pratica, non ci sarebbero più tre partite la domenica alle 15, ma soltanto due. Si porterebbe a regime il weekend lungo, cioè le partite dal venerdì al lunedì.

Non è detto, infatti, che si proceda con la formula a tre punte: un broadcaster detentore di tutta l’esclusiva (vedi Dazn), un altro con alcune partite in co-esclusiva (vedi Sky), un nuovo ingresso per la gara in chiaro (Mediaset). E qui andiamo alla seconda novità: si andrebbe verso un duopolio con un broadcaster, quasi certamente Dazn, a reggere le fila dell’acquisto a pagamento. E un altro, Mediaset, che proporrebbe la sua offerta in chiaro, la famosa partita del sabato sera. Ma questa parte potrebbe, anche su questo si sta studiando, essere addirittura più ricca, con più di una gara. E le quattro serate, anziché tre, potrebbero essere lo strumento per questo ulteriore cambiamento. Fino a presidiare, nelle settimane delle Coppe, praticamente tutte le serate…”