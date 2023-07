D’Amico: “Il Napoli poteva arrivare in finale di Champions! Sul sostituto di Kim…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, procuratore sportivo, tra gli altri di Fagioli:

Kim? È un ottimo giovane e sappiamo quanto sia importante la cantera dell’Atalanta. Ma so che il Napoli ha acquistato bene all’estero in questi anni. I giocatori una volta presi vanno gestiti e plasmati. L’incognita più grande del Napoli non è legata ai nomi, ma alla nuova direzione tecnica perchè Giuntoli ha dimostrato sempre di navigare a fari spenti, ma vedeva bene e comprava ancora meglio. “Scalvini l’ideale sostituto di? È un ottimo giovane e sappiamo quanto sia importante la cantera dell’Atalanta. Ma so che il Napoli ha acquistato bene all’estero in questi anni. I giocatori una volta presi vanno gestiti e plasmati. L’incognita più grande del Napoli non è legata ai nomi, ma alla nuova direzione tecnica perchè Giuntoli ha dimostrato sempre di navigare a fari spenti, ma vedeva bene e comprava ancora meglio.

C’è da dire che quando si fanno le valutazioni sulle squadre si fanno analisi su una squadra piuttosto che su un’altra, ma questa è un’analisi parziale perché le altre squadre cambiano, perché bisogna vedere quanto e come cambiano gli altri. Il calcio è sempre uno sport in relazione con gli altri. Qui ogni competizione è in relazione con gli avversari.

Un’organigramma strutturato e omogeneo che ha ucciso il campionato quest’anno ed è stato sfortunato nel non avere Osimhen nel quarto di finale contro il Milan. Sono sicuro che il Napoli avrebbe potuto ben figurare in finale di Champions League. È un organico ben consolidato. È presto ancora perché il mercato è appena cominciato e bisogna vedere le mosse delle altre squadre.

Fagioli? I giovani bravi ci sono in tutte le squadre italiane, bisogna avere il coraggio di farli giocare. È vero che in un organico come quello della Juventus è difficile fargli trovare spazio. Secondo me sarebbe giusto che il sistema ripensasse un po’ la valorizzazione di questi giovani.