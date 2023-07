Verso il Mondiale Femminile, ufficializzata la lista delle 25 Azzurre in partenza mercoledì per la Nuova Zelanda

Mercoledì il volo per Auckland, con Filangeri e Merlo che saranno aggregate alla squadra per il periodo di preparazione. Entro il 10 luglio dovrà essere comunicato alla FIFA l’elenco delle 23 convocate, cambi possibili fino a 24 ore dalla prima gara dell’Italia

Milena Bertolini ha scelto le 25 Azzurre che mercoledì 5 luglio partiranno per la Nuova Zelanda, dove l’Italia continuerà a lavorare in vista dell’esordio Mondiale contro l’Argentina, in programma giovedì 24 luglio all’Eden Park di Auckland. Delle 32 calciatrici che hanno preso parte all’ultima settimana di raduno a Brunico, non parteciperanno al Mondiale Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Julie Piga, Chiara Robustellini, Eva Schatzer, Flaminia Simonetti e Martina Piemonte.

Sono state convocate Giulia Dragoni ed Emma Severini, che ieri a Ferrara hanno debuttato in Nazionale maggiore, e insieme a loro ci sarà anche Chiara Beccari, schierata titolare nelle ultime due amichevoli disputate, mentre Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo saranno aggregate alla squadra per tutto il periodo di preparazione. In caso di infortunio o malattia, il regolamento FIFA consente infatti di effettuare dei cambi alla lista delle 23 calciatrici che prenderanno parte al torneo iridato – che sarà ufficializzata entro il 10 luglio – fino a 24 ore prima dal calcio d’inizio della prima gara dell’Italia.

Dopo il test con il Marocco – seguito su Rai 2 da 400mila telespettatori (3,85% di share) – e l’allenamento di questa mattina, il gruppo si ritroverà a Roma martedì 4 luglio per volare il giorno dopo ad Auckland, la sede che ospiterà la delegazione azzurra durante la fase a gironi. Smaltito il lungo viaggio e il fuso orario, il 7 luglio le Azzurre sosterranno il primo allenamento in terra neozelandese. Oltre alle Albicelestes, le altre avversarie che l’Italia affronterà nel Gruppo G sono Svezia – terza nel Ranking FIFA – e Sudafrica, che meno di un anno fa ha trionfato per la prima volta in Coppa d’Africa.

La Nazionale di Milena Bertolini, che nell’ultima edizione disputata nel 2019 in Francia fece innamorare milioni di italiani arrivando fino ai quarti di finale, inizierà il suo cammino il 24 luglio (ore 8 italiane) nella Città delle vele, per poi incontrare il 29 luglio (ore 9.30 italiane) e il 2 agosto (ore 9 italiane) Svezia e Sudafrica al Regional Stadium di Wellington, la capitale della Nuova Zelanda. Mancano diciassette giorni all’inizio del Mondiale e anche in casa azzurra il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)*, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter)*, Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

* Aggregate alla squadra per il periodo di preparazione

Fonte: Figc