Tra il difensore Kilman, favorito, e Le Normand è anche una questione di centimetri

Le gerarchia e la priorità del mercato difensivo è già stata stabilita: Kilman un filino avanti a Le Normand, altro (pare) non ci sia, nonostante quei prezzi che fanno girare la testa. Il Napoli sa quel che vuole, ha radiografato l’universo difensivo del calcio, poi ha ristretto il campo e se ne è rimasto in questo ballottaggio tra due colossi che distano appena sei centimetri – la differenza tra l’1,93 di Kilman e l’1,87 di Le Normand – e una manciata di milioni, che pure a certi livelli contano, eccome. I 35 milioni che il Napoli ha offerto al Wolverhampton rappresentano un’enormità anche in quest’epoca in cui gli arabi hanno alterato le quotazioni, ma vengono ritenuti insufficienti da un club ricco come può esserlo chiunque frequenti la Premier: bisognerà ritentare o arrendersi, dirottando le proprie attenzioni su Le Normand, che piace egualmente, perché l’uno e l’altro sono alla pari nel gradimento. Ma adesso la scelta verrà ispirata dal mercato, dalla volontà dei singoli, dalla disponibilità dei club, dalla sintonia con i procuratori. Il Napoli perlomeno è consapevole di dover trovare metodi e soluzioni che possano accontentare il Wolverhampton o altrimenti tentare di abbassare la clausola della Real Sociedad, che per Le Normand invoca la stessa somma: 40 milioni. Non sarà semplice individuare il sostituto di Kim ma non lo fu neppure un anno fa, quando l’addio di Koulibaly lasciò un vuoto eguale a quello che adesso ha spalancato il coreano: il Napoli era già preparato a quella separazione, certificata il 16 luglio, ed ebbe bisogno di quasi due settimane prima di annunciare l’erede coreano, che firmò il 27 del mese. Può darsi che pure stavolta serva un periodo fisiologico e comunque non ci sarà dispersione eccessiva di energia: a scopo preventivo, varrà sempre la pena dare un’occhiata in giro, aggiornarsi sulle situazioni di eventuali ulteriori profili, ascoltare le voci che il mercato propone a ritmo continuo. Però la tentazione è di starsene comodamente adagiati tra Kilman e Le Normand, per poi orientarsi su quale dei due sistemare al fianco di Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus. Fonte: CdS

