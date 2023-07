“THE Atletic” – “C’è un primo no per Kilman al Napoli”

In dodici giorni, quante cose potranno accadere… E finché la finestra resterà aperta – 15 luglio, non oltre – si resterà sospesi nell’aria, aspettando che partano le danze. A Monaco di Baviera hanno scelto da un po’, l’hanno fatto ancor prima di scoprire che in Champions League non ce ne fosse stato uno capace di dribblare Kim Minjae; hanno deciso attraverso la lettura dei dati, il numero dei passaggi e la velocità; forse hanno studiato pure la rapidità di pensiero di un «mostro» vero, da prendere subito alla non modica cifra di 50 milioni euro, 31,5 in più di quanto pagato dal Napoli un anno fa. È il calcio, brava gente, che va di fretta e non aspetta Pec: e il Napoli ha già fatto la prima mossa per cercare un erede, l’ha trovato in Max Kilman, ed ha subito osato, offrendo 35 milioni di euro per l’inglese di origini ucraine: niente da fare, non sono bastati, come scrive The Atletic, perché sotto i 40 milioni il Wolverhampton non intende scendere. Fonte: CdS

