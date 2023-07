Il Napoli di Garcia può aver un’anima francese

In un Napoli che può avere un’anima francese – non dimentichiamo che lo stesso Anguissa è cresciuto in Ligue 1, sempre a Marsiglia con Garcia – ecco che un altro tassello può essere Lucas Tousart, che con Garcia ha giocato 29 gare nell’altro Olympique, quello di Lione, nella stagione 2019-2020. Lo ricorderà bene pure la Juve di Maurizio Sarri che su un sinistro potente del mediano di Arras vide infranti i sogni di Champions. Tousart, anche lui classe 1997, fece così bene con Garcia che l’Herta Berlino lo acquisto in quella estate per 25 milioni.

Factory della Comunicazione

Il tecnico tedesco Schwarz nell’ultima stagione lo ha usato anche da mezzala, mentre a Lione con Garcia era il centrale fisso davanti alla difesa. Anche in questo caso parliamo di un giocatore abbastanza duttile, che esprime maggiore fisicità rispetto a Lopez. Fra Napoli ed Hertha Berlino c’è stato già un primo approccio, perché i tedeschi vorrebbero Diego Demme, ma per scambiarlo chiedono un conguaglio alto in milioni a proprio favore. Il Napoli non ha intenzione di spendere tanto e propone una formula di prestito che al momento non è accettata. Ma siamo solo all’inizio del mercato e, si sa, gli scenari possono cambiare anche abbastanza rapidamente. La sensazione è che Lopez, per una serie di convergenze di volontà, possa essere una operazione da poter concludere in tempi relativamente rapidi. Anche perché il Napoli avrà bisogno almeno due centrocampisti per completare la rosa (con la partenza di Ndombele e quella probabile di Demme) e Garcia vuole dare il suo tocco. Fonte: Gazzetta