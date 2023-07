Da Mykonios Kvara rilancia la sfida: “Le batterie son state ricaricate”

Un messaggio chiaro per tutti i suoi tifosi e ammiratori. Com’è cambiata la vita di Khvicha Kvaratskhelia da un anno a questa parte. Un’attività più intensa, l’esordio clamoroso in Champions, la vittoria dello scudetto, il premio come miglior giocatore della Serie A. Uno stress che ha fatto arrivare in giugno col fiatone il fuoriclasse di Tbilisi. Tanto che in Georgia non hanno preso molto bene la sua rinuncia all’Europeo Under 21. A Mykonos è andato in vacanza a riposarsi con la fidanzata Nitsa Tavadze. E ieri dall’isola greca ha postato una propria foto, finalmente abbronzato e rilassato, con un commento semplice ed efficace: «Batterie ricaricate». Insomma una vacanza, quella che l’estate scorsa non aveva potuto fare (passando direttamente dal campionato georgiano con la Dinamo Batumi al ritiro in Trentino col Napoli), decisamente rigenerante. E dunque alla ripresa della preparazione Rudi Garcia e il Napoli troveranno il gioiello georgiano pronto a ripartire convinto e con grande entusiasmo e orgoglio con lo scudetto da mostrare sul petto. A proposito dei cambiamenti: in questi periodi dello scorso anno su Instagram il profilo Kvara7 aveva poche migliaia di follower, prevalentemente georgiani. Adesso siamo a quota 3,5 milioni e una popolarità che comunque non ha travolto la vita di questo ragazzo semplice. Fonte: Gazzetta

