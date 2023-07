CdS – Quanti nomi per il post Kim, ultimo un giapponese

A breve il centrale difensivo del Napoli, Kim Min-jae, quasi sicuramente vestirà la maglia del Bayern, che pagherà la clausola rescissoria applicata al calciatore, attiva da oggi. Al Napoli adesso però urge trovare il suo sostituto, uno all’altezza e che non faccia rimpiangere il sudcoreano. I nomi sono tanti, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Ibrahima Konaté (24) al Liverpool ha giocato non tantissimo ma spendere ad Anfield non è mica semplice e pure gli ingaggi da quelle parti sono notevoli. Però nel listone il francese ci sta, al fianco di Max Kilman (26) del Wolverhampton, un metro e novantatré dominanti non solo sui palloni alti, un inglese di origini ucraine che piaceva tanto a Giuntoli. Ma il tempo è un galantuomo, consente di procedere con calma, di sondare, capire se Robin Koch (26) tedesco del Leeds è avvicinabile: in Gran Bretagna, si sa, sono di manica larga e le oscillazioni dei prezzi fanno venire l’orticaria a chi deve rigorosamente tenere d’occhio il bilancio, per non sforare e continuare ad essere virtuoso.

C’è comunque una disponibilità ad investire come in passato, il Napoli non si è mai negato spese (cercando di evitare quelle folli), e recentemente ha acquisito anche il desiderio di lanciarsi sul mercato giapponese: sarà per questo che Ko Itakura (26) del Borussia M’gladbach”.