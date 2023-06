Non piace Beto come sostituto di Osimhen, ma un altro a Stefan Schwoch

Stefan Schwoch a SuperNews: “Se va via Osimhen? Non Beto, ma Hojlund per sostituirlo. Koopmeiners il nome giusto per vincere ancora”

Factory della Comunicazione

In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante con il record del maggior numero di gol siglati nella storia del campionato di Serie B: ben 135 marcature in 380 presenze. Contraddistintosi tra le fila di Venezia, Napoli e Vicenza, si è imposto poi come uno dei più grandi bomber italiani tra la fine degli anni novanta e il nuovo millennio. In questa lunga intervista, Schwoch ha parlato approfonditamente del mercato del Napoli.

Nel caso si concretizzasse la cessione di Osimhen, chi sceglierebbe tra Beto e Hojlund per l’attacco del Napoli?

“Osimhen ha sicuramente dimostrato peculiarità importanti. (…) Però, con 150 milioni è certamente possibile virare su altri profili validi. Magari ne trovi anche due che insieme ti fanno gli stessi gol di Osimhen. Beto o Hojlund? Preferirei sicuramente il centravanti dell’Atalanta. Beto magari ha caratteristiche più simili a quelle di Osimhen, soprattutto dal punto di vista fisico, ma Hojlund è un talento di grande prospettiva ed ha dimostrato di potersi confrontare tranquillamente a certi livelli”.

Una delle ultime idee di mercato del Napoli, soprattutto in caso di cessione di Zielinski, sembrerebbe essere il centrocampista dell’Atalanta Koopmeiners, secondo lei può essere un acquisto congeniale al progetto azzurro?

“E’ sicuramente un calciatore che ha fatto benissimo in questa stagione ed ha il gol nelle sue corde, fattore importante per un centrocampista. Si è esaltato nell’Atalanta, grazie soprattutto al gioco di Gasperini, e credo non abbia problemi ad imporsi anche in una squadra come il Napoli. Possibile sostituto di Zielinski? Il polacco ha fatto la storia recente del Napoli, è difficile immaginare gli azzurri senza di lui. Però se punti a rinnovare e a vincere ancora, a un certo punto devi rinunciare anche ai senatori, a calciatori ai quali la piazza è affezionata. Non a caso, lo scudetto è arrivato nell’anno dell’addio dei vari Mertens, Insigne e Koulibaly. Cedere Zielinski per sostituirlo con Koopmeiners potrebbe essere una scelta condivisibile. Per vincere ancora c’è bisogno anche di nuova linfa e di nuovo entusiasmo”.

Fonte: new.superscommesse.com