Giuntoli-Napoli, la Juve si indispettisce e invia un ultimatum

Il nodo Giuntoli-De Laurentiis non tende a sciogliersi, ed il futuro del ds sembra una grande punto interrogativo, lui che più volte ha ribadito il desiderio di andare alla Juve. Quest’ultima si è indispettita perchè i tempi stringono e poi il club azzurro, stando a quanto scrive oggi Tuttosport, avrebbe chiesto un indennizzo alla Vecchia Signora per il ds, tutto questo ha indispettito il club bianconero.

Factory della Comunicazione

“Come era logico prevedere, le posizioni si sono irrigidite: Aurelio De Laurentiis non lo ha ancora liberato nonostante l’attività diplomatica del ds sempre più intensa in questi giorni e nonostante i contatti ravvicinati tra i club nelle ultime ore. Già, perché qualcosa si è mosso anche ai vertici e dopo la proposta (subito respinta dalla Juventus, però) di inserire Zielinski nella trattativa per sbloccare l’impasse, ieri c’è stata la richiesta di un conguaglio economico (in partenza una cifra da “esterno” di fascia con 4 passaporti…, poi a calare) pure mai preso in considerazione dal club bianconero. E qui, chissà anche se per questo oltre che in ossequio a molte altre dinamiche che abbiamo analizzato e narrato nei giorni scorsi, la posizione bianconera si è appunto irrigidita. Tanto che i vertici operativi del club hanno comunicato allo staff operativo e, soprattutto, hanno lasciato filtrare e slatentizzato un ultimatum che era nell’aria da un paio di giorni: o Giuntoli si libera entro oggi 30 giungo, in tempo per depositare il contratto in Lega, oppure non se fa nulla e si va avanti così”.