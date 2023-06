Gazzetta – La richiesta di ADL per Osimhen ha spaventato le pretendenti

Victor Osimhen prosegue tranquillo le vacanze in Nigeria, fra vecchi amici e partitelle giocate con la stessa leggerezza di un bambino. Eppure a migliaia di chilometri da casa sua si va delineando il suo futuro, ancora non del tutto chiaro. Siamo in una fase di attesa. La richiesta altissima di De Laurentiis, oltre 180 milioni, ha un po’ spaventato le pretendenti che elaborano strategie e valutano anche alternative. Come il Bayern che sta provando a trovare un accordo con il Tottenham per l’acquisto di Harry Kane. Il centravanti inglese con Mbappé e il cannoniere del prosegue tranquillo le vacanze in Nigeria, fra vecchi amici e partitelle giocate con la stessa leggerezza di un bambino. Eppure a migliaia di chilometri da casa sua si va delineando il suo futuro, ancora non del tutto chiaro. Siamo in una fase di attesa. La richiesta altissima di De Laurentiis, oltre 180 milioni, ha un po’ spaventato le pretendenti che elaborano strategie e valutano anche alternative. Come il Bayern che sta provando a trovare un accordo con il Tottenham per l’acquisto di Harry Kane. Il centravanti inglese con Mbappé e il cannoniere del Napoli sono un po’ i tre che stanno condizionando il mercato.

Effetto domino È quello che si scatenerà appena uno dei tre verrà ceduto. Perché se Mbappé finisse di fare il promesso sposo, andando al Real, ecco che il Psg dovrebbe alzare la propria offerta per Osimhen, dopo il rifiuto di De Laurentiis di cento milioni. Al tempo stesso se il Bayern chiudesse per Kane, ecco che tornerebbe in ballo il Manchester United, che sta risolvendo alcuni problemi interni prima di scatenarsi sul mercato e puntava proprio su Kane.

Così come il Liverpool rimane vigile e lo stesso Bayern Monaco se non arrivasse a Kane dovrebbe trovare in qualche modo una soluzione dopo un anno poco soddisfacente senza centravanti. Intanto De Laurentiis e l’agente di Victor, Roberto Calenda, attendono con pazienza. Per ora il discorso rinnovo è congelato per non creare attriti. E vedremo se arriverà la proposta indecente.

