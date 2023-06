Gazzetta – Da Scalvini a Itakura passando per Koch, tutti i nomi per il dopo Kim

Contatto Percassi Dunque si guarda avanti e ieri De Laurentiis era a Milano. Fra gli altri ha incontrato anche l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi. Sul tavolo della discussione la questione diritti tv (c’era anche l’a.d. dell’Inter Giuseppe Marotta), ma il produttore cinematografico ha sfruttato l’occasione per capire dai bergamaschi qual è la valutazione data a Giorgio Scalvini, difensore eclettico classe 2003. L’Atalanta lo valuta 40 milioni e poco tempo fa l’agente Tullio Tinti ha migliorato il contratto del giovane Under 21.

Questo comunque non spaventa il Napoli pronto a investire cifre importanti, magari trovando formule di prestito con obbligo di riscatto che consentano una dilazione nei pagamenti che non alteri gli equilibri di bilancio. Occhio alla Bundes E nelle alternative che il Napoli sta studiando per sostituire Kim che va in Germania, le attenzioni si concentrano in Bundesliga, dove nel Borussia M’gladbach gioca il giapponese Iko Itakura, classe 1997, piedi buoni che lo hanno portato a giocare anche da mediano e riferimento della nazionale giapponese.

I giocatori del Sol Levante sono un pallino di De Laurentiis che intende aprire nuove frontiere commerciali per il Napoli proprio in Giappone. Restiamo in Germania, almeno per quello che riguarda la nazionalità, e parliamo di Robin Koch, già seguito dal Napoli, sin da quando giocava a Friburgo. Al Leeds nell’ultima stagione ha avuto un rendimento costante in 36 presenze nella Premier, anche se la sua squadra è retrocessa. Itakura e Koch possono essere due buoni investimenti a prezzi di poco superiori ai dieci milioni. Terzo nome in lizza è quello del 26enne francese naturalizzato spagnolo Robin Le Normand della Real Sociedad, per il quale, però, c’è l’ostacolo di una clausola onerosa. Ma attenzione alle sorprese con De Laurentiis, che potrebbe stupire tutti offrendo per Scalvini una cifra che finora nessuno ha messo sul tavolo.