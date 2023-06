Da Salerno, Esposito: “Se dovesse andar via Dia, si interverrà in attacco”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Esposito, direttore di tuttoSalernitana. Di seguito, un estratto:

Il punto sul mercato della Salernitana? “Dia è stato riscattato dal Villareal per dodici milioni, con la prima tranche di quattro milioni già pagata. Lo stesso vale anche per Pirola, riscattato per cinque milioni dall’Inter, nonostante il controriscatto non esercitato dai nerazzurri. Ciò detto, siamo ancora in una fase iniziale del mercato, con il direttore sportivo granata che ha confermato il budget di quaranta milioni stanziato dal presidente. Restano 31 milioni da investire, con i nomi di Maldini e Adli accostati alla Salernitana. Si parla anche di Nzola, con la valutazione di 15 milioni. Dovbyk del Dnipro, Brescianini e Basic della Lazio piacciono, ma da qui al dire che possono diventare nuovi giocatori della Salernitana ce ne vuole”

Quali sono le priorità di De Sanctis? “La missione è quella di garantire qualità a Sousa, con cinque o sei innesti che possano affiancre i punti fermi di questa squadra, come Daniliuc, Ochoa e Kastanos. Se va via Dia, chiaramente, l’attacco. Piatek non è stato riscattato, ed eventualmente servirebbero due attaccanti. Sul senegalese c’è anche il Napoli, la Fiorentina – con cui si potrebbe pensare ad uno scambio con Cabral – e qualche club di Premier, con una clausola di 25 milioni da esercitare entro il 20 luglio. Anche la difesa è un reparto da analizzare, con le condizioni di Fazio tutte da verificare alla ripresa degli allenamenti. Anche Gyomber è un giocatore le cui capacità andranno verificate. Si potrebbe optare per un centrale d’esperienza, con un occhio rivolto anche al centrocampo viste le sirene per Mazzocchi, che quasi sicuramente partirà, e Coulibaly. A tal riguardo, va detto che Vilhena potrebbe tornare alla Salernitana, calciatore che è tornato all’Epsanyol. La Salernitana potrebbe proporre un’offerta alla squadra spagnola per potersi garantire il ritorno del centrocampista”