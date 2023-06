CDS – Diritti TV, De Laurentiis incontra i vertici di Sky e Dazn: il punto

Si tratta per far quadrare il cerchio. Ieri in un hotel del centro a Milano sono entrate nel vivo le trattative private tra la Lega Serie A e i broadcaster per i diritti tv del campionato dal 2024 in poi. Da una parte la commissione dei dirigenti (assieme all’a d De Siervo presenti Lotito, Percassi, De Laurentiis, Campoccia e l’avvocato dell’Inter, Capellini) dall’altra i vertici di Dazn, Sky e Mediaset, con quest’ultima in lizza per i diritti in chiaro per la gara del sabato sera.

Factory della Comunicazione

Le trattative, iniziate al mattino, sono andate avanti per tutto il pomeriggio e dovranno rappresentare il punto di partenza dell’assemblea di Lega fissata per lunedì. All’ordine del giorno, in quella occasione, ci sarà anche il tema della fatturazione per la prossima stagione.

Qualora le trattative non dovessero andare a buon fine – come accaduto nella prima fase, dedicata alle offerte per i vari pacchetti disponibili – si procederà con le offerte ricevute dai sei soggetti interessati alla commercializzazione e alla distribuzione del canale della Lega, ipotesi messa sul tavolo di frequente negli ultimi anni, ma mai adottata. Per la giornata di ieri da segnalare, infine, il blitz estemporaneo dell’a d dell’Inter, Beppe Marotta, avvistato durante un pranzo di lavoro assieme a De Laurentiis e Percassi.

Fonte: CDS