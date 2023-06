Canè: “Garcia è un allenatore di prestigio, non è un signorsì!”

Faustino Cané, allenatore ed ex giocatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte: “Via Giuntoli e Spalletti dopo la vittoria del tricolore? È sicuramente una situazione spiacevole, che provoca tristezza, ma finché arrivano i risultati va bene così. Certo, è un peccato aver creato una situazione del genere dopo la stagione del tricolore. Una società che si rispetti e che voglia tentare la Champions, dovrebbe chiarire questi addii.

Compito difficile per Garcia, che viene a sostituire l’amatissimo Spalletti? Garcia non è un signor sí. L’anno scorso, di questi tempi, nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria del Napoli. Garcia è un allenatore di prestigio che conosce il campionato italiano ma viene a sostituire un allenatore che ha stravinto convincendo piazza e squadra. Certo è un compito difficile per il nuovo tecnico: Spalletti è andato via probabilmente per qualche incomprensione con De Laurentiis, ed ora bisogna iniziare un nuovo capitolo della storia azzurra. Garcia dovrà convincere i giocatori a seguirlo in questa nuova esperienza: è un tecnico con personalità. Lo spogliatoio va guidato da un dirigente bravo, un direttore sportivo e un allenatore con i suoi collaboratori. Il Napoli vede il Presidente al centro di ogni decisione: Garcia non andrebbe bene se fosse un signor sì, se invece continuerà come ha fatto finora si potrebbero aprire scenari interessanti per il Napoli, per il quale mi auguro un’altra vittoria”.