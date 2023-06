Under 15 femminile: battute Napoli e Roma , la finale di venerdì sarà un derby

Alle 18.30 al ‘Goffredo Bianchelli’ di Senigallia (diretta DAZN e figc.it) di fronte le rossonere che hanno superato 3-1 il Napoli e le nerazzurre che hanno avuto la meglio 4-2 della Roma

Un derby per lo scudetto. Sarà Milan-Inter la finale del campionato Under 15 Femminile. A giocarsi il titolo, venerdì alle 18.30 allo stadio ‘Goffredo Bianchelli’ di Senigallia, saranno le rossonere di Ilenia Prati – che hanno battuto 3-1 il Napoli – e le nerazzurre di Matteo Zago, che hanno superato 4-2 la Roma, per la quale sfuma il sogno della doppietta dopo il titolo Under 17. La gara decisiva per il tricolore, che inizierà alle 18.30, sarà trasmessa su DAZN e su figc.it. Ad aprire il programma, venerdì alle 16, sarà la finale per il terzo e quarto posto tra Napoli e Roma.

NAPOLI-MILAN 1-3

Dopo aver perso ai rigori la finale Under 17, il Milan potrà giocarsi lo scudetto Under 15 grazie alla vittoria per 3-1 contro il Napoli. Era stata la squadra di Di Martino a portarsi in vantaggio dopo cinque minuti: assist di Romanelli e sinistro vincente di Gianfico. Risposta del Milan con un palo colpito da Rabbolini, ma a 5′ dal primo intervallo è arrivato il pareggio rossonero firmato da Stendardi. All’11’ del secondo tempo, fallo di Coticelli su una scatenata Stendardi e calcio di rigore per il Milan trasformato dalla stessa numero 11, che aveva fallito dal dischetto nella finale Under 17. I gol di vantaggio per le rossonere sono diventati due al 21′, quando una punizione di Montaperto è passata attraverso la barriera del Napoli e ha battuto Patricelli. Nel terzo tempo, il Napoli ha tentato in tutti i modi di tornare in partita, ma il Milan ha resistito e guadagnato la qualificazione alla finale.

MARCATRICI: 5′ Gianfico (N), 20′ e 36′ Stendardi (M), 46′ Montaperto (M)

NAPOLI: A. Patricelli (64′ Capasso), Arciprete, Coticelli (38′ Gravante), Scaglione (47′ Palumbo), De Gregorio (60′ Russo), D’Angelo, Gianfico, Romanelli, Musella (49′ De Florio). A disp.: Cappiello, Caterino, M. Patricelli, Guagliolo. All. Di Martino

MILAN: G. Rai, Pomati, R. Rai, Hu (60′ Parolo), Rabbolini, Montaperto (51′ Strecapede), Stendardi (69′ Franco), Di Falco (51′ Spagliardi), Peres (43′ Galluzzi). A disp.: Domenech Lopez, Atamo, Tomaselli, Palopoli. All. Prati

ARBITRO: El Mouhsini (Pesaro)

ASSISTENTI: Malatesta (Ancona), Cerca (Jesi)

NOTE: ammonite Coticelli (N), D’Angelo (N)

INTER-ROMA 4-2

L’Inter è la seconda finalista, nonostante il tentativo di grande rimonta della Roma, che era risalita da 3-0 a 3-2. A indirizzare la partita sono stati i due gol segnati in un minuto dalle nerazzurre: tra il 12′ e il 13′, prima Palmieri poi Sasso hanno messo il pallone alle spalle di Camplone. La Roma ha provato a reagire prima con un destro di De Angelis su schema da calcio d’angolo respinto da Robbioni, poi con un colpo di testa di Iannaccone fuori di poco. L’Inter ha sfiorato in un paio di occasioni il terzo gol, rischiando però di incassare il 2-1 a metà ripresa, quando Mascenti è andata vicina al palo con una girata di destro di prima intenzione. A pochi secondi dalla fine del secondo tempo è arrivato però il terzo gol dell’Inter segnato ancora da Sasso, brava a ribadire il pallone in rete da pochi passi dopo un primo tentativo finito sul palo destro della porta di Camplone. Anche nel terzo tempo, però, la squadra di Petrosino non si è arresa, trovando il gol del 3-1 con una fuga di Franceschetti conclusa con un destro alle spalle di Santambrogio, entrata in apertura di terza frazione al posto di Robbioni. La Roma ha sfiorato il 3-2, ma il palo ha respinto la conclusione di Saia: gol arrivato comunque poco dopo con un calcio di rigore trasformato da Lima e concesso per fallo di Casiraghi di su Andreangeli. Pochi secondi dopo, però, è stata di nuovo Sasso a trovare la rete del 4-2 sugli sviluppi di calcio d’angolo. Per la numero 9, una tripletta straordinaria che vale la finale per le ragazze di Zago.

MARCATRICI: 12′ Palmeri (I), 13′, 49′ e 67′ Sasso (I), 57′ Franceschetti (R), 66′ rig. Lima (R)

INTER: Robbioni (51′ Santambrogio), Casiraghi, Verrini (26′ Maio), Giudici, Petrillo (55′ Basellini), Farroni, Sasso, Crippa (62′ Brevi), Palmeri (43′ Bescapé). A disp.: Gambirasio, Dell’Orto, Consonni, Avilia. All. Zago

ROMA: Camplone (50′ Pezzi), Parente (43′ Terlizzi), Placidi (39′ Andreangeli), Carosi, Lima, Di Riso (50′ Ottaviani), De Angelis (55′ Saia), Mascenti (62′ Pascucci), Iannaccone (51′ Franceschetti). A disp.: Francolini, Cervoni. All. Petrosino

ARBITRO: Gasparoni (Jesi)

ASSISTENTI: Belogi (Ancona), Di Tella (Ancona)

NOTE: ammonita Basellini (I)



MERCOLEDÌ 28 GIUGNO – SEMIFINALI

Napoli-Milan 1-3

Inter-Roma 4-2

VENERDÌ 30 GIUGNO – FINALI

3°-4° posto | Napoli-Roma, Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 16.00

1°-2° posto | Milan-Inter, Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 18.30 (diretta DAZN)

Albo d’oro Under 15 Femminile

Anno Vincitore Risultato 2º posto 2021-2022 Juventus 3-1 2020-2021 Non disputato 2019-2020 Non disputato 2018-2019 Juventus 5-3 d.t.r. Inter 2017-2018 Inter 5-3 d.t.r. Juventus